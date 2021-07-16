Они поблагодарили главу за оказанную их селу внимание. Меликов, в свою очередь, попросил сопровождавшего его руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева установить для молодежи села воркаут-площадки.
Сергей Меликов пообщался со старейшинами и молодёжью села Новогагатли
- Автор Диляра
- 16 июля, 2021. Пятница 20:08
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей поездки в Хасавюртовский район село Новогагатли пообщался с местными старейшинами и молодёжью.
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