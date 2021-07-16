Сергей Меликов осмотрел тепличный комплекс в Тарумовском районе

Экскурсию по комплексу провел директор СПОКа, он поведал, что на территории выращивают помидоры, огурцы, а на свободной территории планируется посадка виноградника. Также он сообщил, что комплекс нуждается в рабочих, которые будут приезжать на сезон на работу.

По итогу осмотра Сергей Меликов дал поручение Минсельхозпроду РД проработать вопрос с обеспечением рабочими бригадами, а также предусмотреть включение СПОКа в профильные программы для оказания соответствующих мер господдержки.