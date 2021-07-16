ЗАМАНА - Сергей Меликов осмотрел тепличный комплекс в Тарумовском районе

Сергей Меликов осмотрел тепличный комплекс в Тарумовском районе

Автор
16 июля, 2021. Пятница 18:02
Сергей Меликов осмотрел тепличный комплекс в Тарумовском районе

Сегодня, 16 июля, врио Главы Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей поездки в Тарумовский район осмотрел тепличный комплекс СПОК «Кизляр».

Сергей Меликов осмотрел тепличный комплекс в Тарумовском районе
Политика
Экскурсию по комплексу провел директор СПОКа Шамиль Хабибуллаев, он поведал, что на территории выращивают помидоры, огурцы, а на свободной территории планируется посадка виноградника. Также он сообщил, что комплекс нуждается в рабочих, которые будут приезжать на сезон на работу.

По итогу осмотра Сергей Меликов дал поручение Минсельхозпроду РД проработать вопрос с обеспечением рабочими бригадами, а также предусмотреть включение СПОКа в профильные программы для оказания соответствующих мер господдержки.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top