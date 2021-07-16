По итогу осмотра Сергей Меликов дал поручение Минсельхозпроду РД проработать вопрос с обеспечением рабочими бригадами, а также предусмотреть включение СПОКа в профильные программы для оказания соответствующих мер господдержки.
Сергей Меликов осмотрел тепличный комплекс в Тарумовском районе
- Автор Диляра
- 16 июля, 2021. Пятница 18:02
Сегодня, 16 июля, врио Главы Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей поездки в Тарумовский район осмотрел тепличный комплекс СПОК «Кизляр».
Экскурсию по комплексу провел директор СПОКа Шамиль Хабибуллаев, он поведал, что на территории выращивают помидоры, огурцы, а на свободной территории планируется посадка виноградника. Также он сообщил, что комплекс нуждается в рабочих, которые будут приезжать на сезон на работу.
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