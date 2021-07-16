В Тарумовском районе построят новое медицинское учреждение по поручению Сергей Меликова

Автор Диляра

Сегодня, 16 июля, врио Главы Дагестана Сергей Меликов осмотрел центральную районную больницу в селе Тарумовка Тарумовского района.

Больница состоит из трех корпусов, оно находится в ветхом состоянии и требует капитального ремонта. Как рассказала главный врач больницы Лариса Мельникова медучреждение было построено еще с 1960 году. Осмотрев больницу и выслушав врачей, Сергей Меликов дал поручение начать проектировать новое медицинское учреждение. По словам главы, средства на эти цели будут заложены в бюджете республики.