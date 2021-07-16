ЗАМАНА - В Тарумовском районе построят новое медицинское учреждение по поручению Сергей Меликова

В Тарумовском районе построят новое медицинское учреждение по поручению Сергей Меликова

Автор
16 июля, 2021. Пятница 17:31
В Тарумовском районе построят новое медицинское учреждение по поручению Сергей Меликова

Сегодня, 16 июля, врио Главы Дагестана Сергей Меликов осмотрел центральную районную больницу в селе Тарумовка Тарумовского района.

В Тарумовском районе построят новое медицинское учреждение по поручению Сергей Меликова
Политика
Больница состоит из трех корпусов, оно находится в ветхом состоянии и требует капитального ремонта. Как рассказала главный врач больницы Лариса Мельникова медучреждение было построено еще с 1960 году. Осмотрев больницу и выслушав врачей, Сергей Меликов дал поручение начать проектировать новое медицинское учреждение. По словам главы, средства на эти цели будут заложены в бюджете республики.

 

Прочитано 46 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top