Он осмотрел работу предприятия совместно с генеральным директором комбината Ахмеднаби Шайхулисламова. Меликову рассказали о том, что на предприятие работает уже больше 40лет, здесь разводят осетровые виды рыб. Также доложили о нехватки воды для обеспечения отдельных участков. По итогу было принято, что будет рассмотрена возможность решения проблемы.
Сергей Меликов посетил Широкольский рыбокомбинат
- Автор Диляра
- 16 июля, 2021. Пятница 17:20
В ходе рабочей поездки в Тарумовский район врио Главы Дагестана Сергей Меликов побывал на ОАО «Широкольский рыбокомбинат».
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