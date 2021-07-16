ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил Широкольский рыбокомбинат

Сергей Меликов посетил Широкольский рыбокомбинат

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16 июля, 2021. Пятница 17:20
Сергей Меликов посетил Широкольский рыбокомбинат

В ходе рабочей поездки в Тарумовский район врио Главы Дагестана Сергей Меликов побывал на ОАО «Широкольский рыбокомбинат».

Сергей Меликов посетил Широкольский рыбокомбинат
Политика

Он осмотрел работу предприятия совместно с генеральным директором комбината Ахмеднаби Шайхулисламова. Меликову рассказали о том, что на предприятие работает уже больше 40лет, здесь разводят осетровые виды рыб. Также доложили о нехватки воды для обеспечения отдельных участков. По итогу было принято, что будет рассмотрена возможность решения проблемы.

 

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