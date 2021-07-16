Сергей Меликов посетил Широкольский рыбокомбинат

Он осмотрел работу предприятия совместно с генеральным директором комбината Ахмеднаби Шайхулисламова. Меликову рассказали о том, что на предприятие работает уже больше 40лет, здесь разводят осетровые виды рыб. Также доложили о нехватки воды для обеспечения отдельных участков. По итогу было принято, что будет рассмотрена возможность решения проблемы.