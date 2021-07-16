В ходе совещания руководитель региона призвал организовать работу по подготовке к следующей зиме с учетом упущений прошлых лет.
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Об острой необходимости в обновлении электросетевого комплекса республики заявил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.
В ходе совещания руководитель региона призвал организовать работу по подготовке к следующей зиме с учетом упущений прошлых лет.
Подробнее – на сайте источника.
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