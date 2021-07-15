В рамках своего рабочего визита в муниципалитет премьер-министр Дагестана осмотрел здания обоих объектов, а также планируемые площадки под строительство новых.
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Пострадавшие из-за непогоды образовательные учреждения в поселке Шамилькала осмотрел глава регионального кабмина Абдулпатах Амирханов.
В рамках своего рабочего визита в муниципалитет премьер-министр Дагестана осмотрел здания обоих объектов, а также планируемые площадки под строительство новых.
Подробнее – здесь.
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