Поручения, в числе которых обеспечение компенсационных мероприятий гражданам, пострадавшим в результате строительства Ирганайской гидроэлектростанции, были даны в апреле текущего года.
Подробнее об этом – на сайте источника.
Ход исполнения поручений по социально-экономическому развитию Унцукульского района Дагестана проверил премьер-министр республики Абдулпатах Амирханов.
Поручения, в числе которых обеспечение компенсационных мероприятий гражданам, пострадавшим в результате строительства Ирганайской гидроэлектростанции, были даны в апреле текущего года.
Подробнее об этом – на сайте источника.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..