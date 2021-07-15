Работа над исполнением поручений в Унцукульском районе будет продолжена

Поручения, в числе которых обеспечение компенсационных мероприятий гражданам, пострадавшим в результате строительства Ирганайской гидроэлектростанции, были даны в апреле текущего года.

Подробнее об этом – на сайте источника.