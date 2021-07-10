ЗАМАНА - В Северной зоне Дагестана обновят объекты коммунальной инфраструктуры

В Северной зоне Дагестана обновят объекты коммунальной инфраструктуры

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10 июля, 2021. Суббота 15:12
В Северной зоне Дагестана обновят объекты коммунальной инфраструктуры
Ход ремонтных работ жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов проверил Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов. В ходе осмотра он побывал на объектах в Кизляре, Хасавюрте и Кизилюрте. В Кизляре были проверены объекты ООО «Кизляртеплосервис», станция №1 ОАО «Горводопровод» и объект незавершенного строительства «Очистные сооружения канализации» и Кизлярские ГЭС. В Хасавюрте делегация побывала в Центральной котельной ООО «Теплоснаб», электрической подстанции «Ярык-Су» и на насосных станциях «Сулак» и «Н.Гадари». Подводя итог поездки Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что во всех муниципалитетах одинаковые проблемы, которые будут устранены к зимнему периоду.
В Северной зоне Дагестана обновят объекты коммунальной инфраструктуры
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