В Северной зоне Дагестана обновят объекты коммунальной инфраструктуры

Автор Диляра

Ход ремонтных работ жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов проверил Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов. В ходе осмотра он побывал на объектах в Кизляре, Хасавюрте и Кизилюрте. В Кизляре были проверены объекты ООО «Кизляртеплосервис», станция №1 ОАО «Горводопровод» и объект незавершенного строительства «Очистные сооружения канализации» и Кизлярские ГЭС. В Хасавюрте делегация побывала в Центральной котельной ООО «Теплоснаб», электрической подстанции «Ярык-Су» и на насосных станциях «Сулак» и «Н.Гадари». Подводя итог поездки Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что во всех муниципалитетах одинаковые проблемы, которые будут устранены к зимнему периоду.