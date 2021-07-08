ЗАМАНА - Минстрой России поможет улучшить водоснабжение в Дагестане

Минстрой России поможет улучшить водоснабжение в Дагестане

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08 июля, 2021. Четверг 20:18
Минстрой России поможет улучшить водоснабжение в Дагестане

Врио Главы Дагестана Сергея Меликова в ходе рабочей поездки в Москву встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщает на сайте Главы Дагестана.

Минстрой России поможет улучшить водоснабжение в Дагестане
Политика

В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся реализации проектов в сфере строительства жилья, развития инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных территорий. Главной повесткой встречи была тема – обеспечение дагестанцев качественной питьевой водой, строительство систем водоснабжения и водоотведения и расселение аварийного жилья. Файзуллин подчеркнул, для устранения проблем и обеспечения качественной водой необходим комплексный подход. После чего были даны поручения профильному замминистру по разработке решений.

 

 

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