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Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Проблема деградации Черных земель и Кизлярских пастбищ становится актуальной»
- Автор Арслан
- 08 июля, 2021. Четверг 12:58
Под руководством заместителя главы регионального кабмина Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло совещание, в рамках которого обсудили проблемы опустынивания Черных земель и Кизлярских пастбищ.
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