ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Проблема деградации Черных земель и Кизлярских пастбищ становится актуальной»

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Проблема деградации Черных земель и Кизлярских пастбищ становится актуальной»

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08 июля, 2021. Четверг 12:58
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Проблема деградации Черных земель и Кизлярских пастбищ становится актуальной»

Под руководством заместителя главы регионального кабмина Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло совещание, в рамках которого обсудили проблемы опустынивания Черных земель и Кизлярских пастбищ.

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Проблема деградации Черных земель и Кизлярских пастбищ становится актуальной»
Политика

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