Преподавательскую деятельность в Дагестанской сельскохозяйственной академии 36-летний уроженец селения Верхнее Лабко Левашинского района республики ведет с 2013 года.
Преподавателя из Дагестана назначили на высокопоставленную должность
- Автор Арслан
- 08 июля, 2021. Четверг 09:59
Распоряжением главы регионального кабмина Абдулпатаха Амирханова на дожность заместителя председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана назначен Нариман Ниматулаев.
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