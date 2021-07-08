ЗАМАНА - Преподавателя из Дагестана назначили на высокопоставленную должность

Преподавателя из Дагестана назначили на высокопоставленную должность

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08 июля, 2021. Четверг 09:59
Преподавателя из Дагестана назначили на высокопоставленную должность

Распоряжением главы регионального кабмина Абдулпатаха Амирханова на дожность заместителя председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана назначен Нариман Ниматулаев.

Преподавателя из Дагестана назначили на высокопоставленную должность
Политика

Преподавательскую деятельность в Дагестанской сельскохозяйственной академии 36-летний уроженец селения Верхнее Лабко Левашинского района республики ведет с 2013 года.

 

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