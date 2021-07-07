Батыр Эмеев посетил Южный- Сухокумск

Сегодня, 7 июля, по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова, в Южный- Сухокумск прибыла Правительственная делегация, во главе с Первым заместителем Председателя Правительства РД Батыром Эмеевым.

В ходе рабочей поездки делегация побывала в ряде объектов муниципалитета. Изначально они посетили среднюю образовательную школа №2, где учатся около 460 детей. Здание сейчас находится в ненадлежащем состоянии и не соответствует необходимым для обучения детей требованиям.

Далее прибыли в котельную «Черемушка», как отмечается, в 2019 году в котельной была произведена замена отопительного оборудования, но до сих пор остались проблемы с установкой фильтров для воды и устаревшими насосными установками.

По итогам осмотров объектов было проведено совещание, где были даны поручения министерствам и ведомствам по профильным направлениям.

Также в ходе поездки была рассмотрена деятельность комплексного центра социального обслуживания населения города. По результатам посещения предложено провести служебную проверку по фактам просроченных заявлений для выявления причин и факторов образовавшейся просрочки, а также осуществить просроченные выплаты до 1 августа 2021 года.