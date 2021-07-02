Эффективность работы должностных лиц обсудили в Правительстве Дагестана
- Автор Диляра
- 02 июля, 2021. Пятница 16:28
1 июля прошло совещание в Правительстве Дагестана, где была обсуждена эффективность деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Совещание прошло под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Он отметил, что Указом Президента РФ составлен новый список для оценки эффективности, включающий 20 показателей.
Также в ходе совещания главы министерств рассказали о проводимой работе по каждому из показателей по профильным направлениям.
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