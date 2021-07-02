Эффективность работы должностных лиц обсудили в Правительстве Дагестана

1 июля прошло совещание в Правительстве Дагестана, где была обсуждена эффективность деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Совещание прошло под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Он отметил, что Указом Президента РФ составлен новый список для оценки эффективности, включающий 20 показателей.

Также в ходе совещания главы министерств рассказали о проводимой работе по каждому из показателей по профильным направлениям.