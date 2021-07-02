Имеет два высших образования – социолог, юрист.
В Дагестане у министра печати новый заместитель
- Автор Арслан
- 02 июля, 2021. Пятница 14:54
Редактор кумыкской газеты «Ёлдаш» Рустам Джалаков назначен первым заместителем главы регионального министерства информации и печати.
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