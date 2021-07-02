Сергей Меликов: «Проведение свободных и открытых выборов – является крайне важным»

О том, что выборы должны проходить без нарушений, с серьёзным общественным наблюдением и с оперативной реакцией на возможные проблемы, врио Главы Дагестана Сергей Меликов заявил, встретившись с председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом.