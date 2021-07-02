ЗАМАНА - Общественники Дагестана поддерживают позицию Путина по вакцинации

Общественники Дагестана поддерживают позицию Путина по вакцинации

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02 июля, 2021. Пятница 12:16
Общественники Дагестана поддерживают позицию Путина по вакцинации

Владимир Путин в рамках прямой линии с президентом выступил против обязательной вакцинации.  Глава государства выразил надежду на то, что люди сами придут к тому, что вакцина – единственный выход обезопасить себя и своих близких.

Общественники Дагестана поддерживают позицию Путина по вакцинации
Политика

Позицию президента поддержал юрист Тимур Гусаев. Он первый у кого диагностировали ковид в Дагестане. Гусаев также поддержал решение Путина создать систему реабилитации после коронавируса.

 

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