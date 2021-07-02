Общественники Дагестана поддерживают позицию Путина по вакцинации

Владимир Путин в рамках прямой линии с президентом выступил против обязательной вакцинации. Глава государства выразил надежду на то, что люди сами придут к тому, что вакцина – единственный выход обезопасить себя и своих близких.