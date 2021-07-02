Подписанный документ о сотрудничестве предполагает строительство экологичных электростанций.
По словам руководителя региона, такое решение позволит обеспечить электричеством как граждан, так и объекты сельского хозяйства, промышлености и туризма.
О сотрудничестве по развитию возобновляемой энергетики в регионе договорились врио Главы Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор компании Михаил Молчанов.
Подписанный документ о сотрудничестве предполагает строительство экологичных электростанций.
По словам руководителя региона, такое решение позволит обеспечить электричеством как граждан, так и объекты сельского хозяйства, промышлености и туризма.
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