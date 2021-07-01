«Очень обстоятельно и заботливо отвечая на вопросы россиян, Президент показал знание проблем жителей страны изнутри, с какого бы региона они не прозвучали. Особенно была отмечена ситуация по вакцинации. Каждый человек, наверное, услышав слова: «Золотым запасом нашей страны является народ, и нужно сделать все, чтобы его беречь», ещё раз убедился в том, что забота о человеке – эта первостепенная задача нашего государства и Национального Лидера», - прокомментировала Интизар Мамутаева.
Интизар Мамутаева: «Президент показал знание проблем жителей страны изнутри, с какого бы региона они не прозвучали»
- Автор Диляра
- 01 июля, 2021. Четверг 16:50
Председатель Союза женщин Дагестана Мамутаева Интизар Асадуллаевна прокомментировала выступление Президента России Владимира Путина.
Она отметила, что это был по-настоящему открытый разговор Владимира Владимировича Путина, который дал исчерпывающие ответы на самые злободневные вопросы, волнующие наших граждан сегодня
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