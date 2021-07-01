В Правительстве Дагестана обсудили гидрометеорологическую обстановку

На совещании отметили, что в связи с поступающей информацией о изменениях погодных условий есть риски выхода рек из берегов, также не исключаются павадки на малых реках.

В связи с этим Абдулмуслимов отметил, что необходимо заранее быть готовым всем муниципалитетам.

О гидрометеорологической обстановке на территории Республики Дагестан доложил начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Абдулгалим Дадашев.

Он отметил, что в июне текущего года по всем районам Дагестана выпали осадки неравномерно. В июне водность рек республики была в целом ниже многолетней нормы (река Терек – 85,2 %, Сулак 87,8 % и Самур – 48 %).