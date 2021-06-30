Подчеркивая важность обсуждаемой темы, руководитель республики обозначил основные цели и задачи в дорожной отрасли.
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В ходе расширенного совещания врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что развитая система транспортных коммуникаций является показателем экономического роста региона.
Подчеркивая важность обсуждаемой темы, руководитель республики обозначил основные цели и задачи в дорожной отрасли.
Подробнее – здесь.
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