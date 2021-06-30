ЗАМАНА - Под руководством Сергея Меликова обсудили развитие системы транспортных коммуникаций

Под руководством Сергея Меликова обсудили развитие системы транспортных коммуникаций

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30 июня, 2021. Среда 09:54
Под руководством Сергея Меликова обсудили развитие системы транспортных коммуникаций

В ходе расширенного совещания врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что развитая система транспортных коммуникаций является показателем экономического роста региона.  

Под руководством Сергея Меликова обсудили развитие системы транспортных коммуникаций
Политика

Подчеркивая важность обсуждаемой темы, руководитель республики обозначил основные цели и задачи в дорожной отрасли.

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