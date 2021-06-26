Сергей Меликов и Султан Хамзаев побывали на открытии воркаут-площадки в Ногайском районе

Автор Шахри

В рамках своего визита в Ногайский район Сергей Меликов и член Общественной палаты Султан Хамзаев посмотрели новую воркаут-площадку, установленную в рамках проекта «Трезвая Россия».