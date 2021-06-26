ЗАМАНА - Сергей Меликов и Султан Хамзаев побывали на открытии воркаут-площадки в Ногайском районе

Сергей Меликов и Султан Хамзаев побывали на открытии воркаут-площадки в Ногайском районе

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26 июня, 2021. Суббота 16:44
Сергей Меликов и Султан Хамзаев побывали на открытии воркаут-площадки в Ногайском районе

 В рамках своего визита в Ногайский район Сергей Меликов и член Общественной палаты Султан Хамзаев посмотрели новую воркаут-площадку, установленную в рамках проекта «Трезвая Россия».

Сергей Меликов и Султан Хамзаев побывали на открытии воркаут-площадки в Ногайском районе
Политика

По словам Хамзаева, в Дагестане активно развиваются  уличные виды спорта, среди которых и воркаут.

Общественник уверен, что спортивные площадки должны быть на расстоянии вытянутой руки, поэтому спортом нужно заниматься каждый день.

 

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