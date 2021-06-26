По словам Хамзаева, в Дагестане активно развиваются уличные виды спорта, среди которых и воркаут.
Общественник уверен, что спортивные площадки должны быть на расстоянии вытянутой руки, поэтому спортом нужно заниматься каждый день.
В рамках своего визита в Ногайский район Сергей Меликов и член Общественной палаты Султан Хамзаев посмотрели новую воркаут-площадку, установленную в рамках проекта «Трезвая Россия».
По словам Хамзаева, в Дагестане активно развиваются уличные виды спорта, среди которых и воркаут.
Общественник уверен, что спортивные площадки должны быть на расстоянии вытянутой руки, поэтому спортом нужно заниматься каждый день.
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