Батыр Эмеев с рабочим визитом посетил город Кизилюрт

В ходе рабочей поездки состоялось совещание, на котором были озвучены актуальные проблемы муниципалитета, которые обозначил глава Кизилюрта Магомед Магомедов. Основной проблемой он отметил, аварийное состояние путепровода по улице Аскерханова, необходимость реконструкции центральной городской больницы, также завершение строительства стадиона и дворца культуры, благоустройство парка и строительство модульных котельных.

По каждому озвученному пункту были сделаны выезды совместно с Батыром Эмеев. Осмотрев все озвученные проблемные площадки он отметил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о их решении.