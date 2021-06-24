ЗАМАНА - Батыр Эмеев с рабочим визитом посетил город Кизилюрт

Батыр Эмеев с рабочим визитом посетил город Кизилюрт

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24 июня, 2021. Четверг 15:30
Батыр Эмеев с рабочим визитом посетил город Кизилюрт

22 июня город Кизляр посетил Первый заместитель Председателя Правительства Батыр Эмеев.

Батыр Эмеев с рабочим визитом посетил город Кизилюрт
Политика

В ходе рабочей поездки состоялось совещание, на котором были озвучены актуальные проблемы муниципалитета, которые обозначил глава Кизилюрта Магомед Магомедов. Основной проблемой он отметил, аварийное состояние путепровода по улице Аскерханова, необходимость реконструкции центральной городской больницы, также завершение строительства стадиона и дворца культуры, благоустройство парка и строительство модульных котельных.

По каждому озвученному пункту были сделаны выезды совместно с Батыром Эмеев. Осмотрев все озвученные проблемные площадки он отметил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о их решении.

 

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