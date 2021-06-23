Сергей Меликов рассказал об итогах XX съезда партии «Единая Россия»

Автор Диляра

Сегодня, 23 июня, врио Главы Дагестана Сергей Меликов пообщался с журналистами.

В ходе пресс-подхода он поделился итогами XX съезда партии «Единая Россия». По словам руководителя региона, на Съезде были определены кандидаты от партии «Единая Россия» в Государственную Думу. Он отметил, что назначена дата выборов, они пройдут 19 сентября. Также он подчеркнул, что основным мероприятием Съезда было выступление Владимира Путина, где он отметил основными тезисы работы в регионах. Так, одним из главных пунктов выступления было решение социальных задач перед населением. Комментируя, Сергей Меликов, сказал, что первое – это поддержка малоимущих слоев населения. Это относится ко всем: и к многодетным семьям, которых у нас больше, чем в других регионах, и, к тем семьям, которые в силу социально-экономической обстановки оказались малоимущими. Это касается инвалидов, пожилых людей.