ЗАМАНА - Сергей Меликов рассказал об итогах XX съезда партии «Единая Россия»

Сергей Меликов рассказал об итогах XX съезда партии «Единая Россия»

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23 июня, 2021. Среда 19:13
Сергей Меликов рассказал об итогах XX съезда партии «Единая Россия»

Сегодня, 23 июня, врио Главы Дагестана Сергей Меликов пообщался с журналистами.

Сергей Меликов рассказал об итогах XX съезда партии «Единая Россия»
Политика
В ходе пресс-подхода он поделился итогами XX съезда партии «Единая Россия». По словам руководителя региона, на Съезде были определены кандидаты от партии «Единая Россия» в Государственную Думу. Он отметил, что назначена дата выборов, они пройдут 19 сентября. Также он подчеркнул, что основным мероприятием Съезда было выступление Владимира Путина, где он отметил основными тезисы работы в регионах. Так, одним из главных пунктов выступления было решение социальных задач перед населением. Комментируя, Сергей Меликов, сказал, что первое – это поддержка малоимущих слоев населения. Это относится ко всем: и к многодетным семьям, которых у нас больше, чем в других регионах, и, к тем семьям, которые в силу социально-экономической обстановки оказались малоимущими. Это касается инвалидов, пожилых людей.

 

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