Социальный контракт поможет вывести людей из черты бедности

Автор Диляра

Не 270 тысяч человек до 2020 года должны вывести из черты бедности.

Об этом сказал заместитель Председателя Правительства РД Мурад Казиев в ходе совещания по вопросу обеспечения реализации прав граждан на государственную помощь на основании социального контракта. По словам вице-премьера, социальный контракт подразумевает собой борьбу с бедностью. На сегодняшний день статистика показывает, что таких людей 460 тысяч. Подробнее о социальном контракте можно узнать в министерстве труда и социального развития Дагестана.