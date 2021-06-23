ЗАМАНА - Социальный контракт поможет вывести людей из черты бедности

Социальный контракт поможет вывести людей из черты бедности

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23 июня, 2021. Среда 18:21
Социальный контракт поможет вывести людей из черты бедности

Не 270 тысяч человек до 2020 года должны вывести из черты бедности.

Социальный контракт поможет вывести людей из черты бедности
Политика
Об этом сказал заместитель Председателя Правительства РД Мурад Казиев в ходе совещания по вопросу обеспечения реализации прав граждан на государственную помощь на основании социального контракта. По словам вице-премьера, социальный контракт подразумевает собой борьбу с бедностью. На сегодняшний день статистика показывает, что таких людей 460 тысяч. Подробнее о социальном контракте можно узнать в министерстве труда и социального развития Дагестана.

 

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