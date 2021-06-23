Социальный контракт поможет вывести людей из черты бедности
- Автор Диляра
- 23 июня, 2021. Среда 18:21
Не 270 тысяч человек до 2020 года должны вывести из черты бедности.
Об этом сказал заместитель Председателя Правительства РД Мурад Казиев в ходе совещания по вопросу обеспечения реализации прав граждан на государственную помощь на основании социального контракта. По словам вице-премьера, социальный контракт подразумевает собой борьбу с бедностью. На сегодняшний день статистика показывает, что таких людей 460 тысяч. Подробнее о социальном контракте можно узнать в министерстве труда и социального развития Дагестана.