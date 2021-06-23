Один из проектов - «Строительство туристско-оздоровительного комплекса Оазис», реализация которого предлагается на территории Дагестана.
Подробнее о том, какого размера площадь оказана в качестве поддержки данному проекту – читайте здесь.
На рассмотрение властям республики были выдвинуты инвестпроекты бизнес-сообществ, осуществляющих свою деятельность в Санк-Петербурге.
Один из проектов - «Строительство туристско-оздоровительного комплекса Оазис», реализация которого предлагается на территории Дагестана.
Подробнее о том, какого размера площадь оказана в качестве поддержки данному проекту – читайте здесь.
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