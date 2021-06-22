Руководитель республиканской газеты считает данную меру, своего рода, домашним заданием от Президента России для Роскомнадзора.
Рустам Джалаков поделился мнением о запрете агитации в сети
- Автор Арслан
- 22 июня, 2021. Вторник 15:47
По словам редактора издания «Елдаш», внесудебная блокировка незаконной агитации в сети - инициатива, безусловно, правильная и нужная. Однако, по подозрению Джалакова, запретить доступ к конкретной публикации будет довольно непросто.
Последнее от Арслан
- О том, что вакцина спасет жизнь, дагестанцы узнают из видеорассказов
- Государство поможет правообладателям в борьбе с пиратством
- IT-специалисты Дагестана поддерживают новый антипиратский законопроект
- Больница в Дагестане перепрофилирована для больных ковидом
- Абдулвахид Джаватов: «Образование и медицина должны быть доступны каждому!»