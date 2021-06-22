ЗАМАНА - Рустам Джалаков поделился мнением о запрете агитации в сети

Рустам Джалаков поделился мнением о запрете агитации в сети

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22 июня, 2021. Вторник 15:47
Рустам Джалаков поделился мнением о запрете агитации в сети

По словам редактора издания «Елдаш», внесудебная блокировка незаконной агитации в сети - инициатива, безусловно, правильная и нужная. Однако, по подозрению Джалакова, запретить доступ к конкретной публикации будет довольно непросто.

Рустам Джалаков поделился мнением о запрете агитации в сети
Политика

Руководитель республиканской газеты считает данную меру, своего рода, домашним заданием от Президента России для Роскомнадзора.

 

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