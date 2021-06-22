Абдулвахид Джаватов: «Образование и медицина должны быть доступны каждому!»

Комментируя слова Путина о том, что новая программа «Единой России» будет ориентирована на поддержку социального блока, председатель Собрания депутатов городского округа «город Каспийск» Абдулвахид Джаватов согласился с тем, что уровень доступности здравоохранения в разных регионах отличается, и для этого необходимы высокие общие стандарты на всей территории страны.