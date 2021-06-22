ЗАМАНА - Абдулвахид Джаватов: «Образование и медицина должны быть доступны каждому!»

Абдулвахид Джаватов: «Образование и медицина должны быть доступны каждому!»

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22 июня, 2021. Вторник 13:09
Абдулвахид Джаватов: «Образование и медицина должны быть доступны каждому!»

Комментируя слова Путина о том, что новая программа «Единой России» будет ориентирована на поддержку социального блока, председатель Собрания депутатов городского округа «город Каспийск» Абдулвахид Джаватов согласился с тем, что уровень доступности здравоохранения в разных регионах отличается, и для этого необходимы высокие общие стандарты на всей территории страны.

Абдулвахид Джаватов: «Образование и медицина должны быть доступны каждому!»
Политика

Джаватов выразил удовлетворение заинтересованностью главой государства сферой образования и медицины.

По словам руководителя Собрания депутатов, в рамках мероприятия было дано поручение правительству и «Единой России» запустить программу медицинской реабилитации, а также обновить школы, особенно сельские.

 

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