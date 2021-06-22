ЗАМАНА - Хаджимурат Сагитов: «Обновление списков кандидатов на выборы – это всегда хорошо»

Хаджимурат Сагитов: «Обновление списков кандидатов на выборы – это всегда хорошо»

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22 июня, 2021. Вторник 12:00
Хаджимурат Сагитов: «Обновление списков кандидатов на выборы – это всегда хорошо»

Политолог Хаджимурад Сагитов прокомментировал недавно прошедший ХХ партийный съезд "Единой России".

Хаджимурат Сагитов: «Обновление списков кандидатов на выборы – это всегда хорошо»
Политика
Он отметил, что обновления- это всегда хорошо, это новые люди и новые решения. По его словам, обновление списков кандидатов почти на 50 % любых должно привести к положительным изменениям и усилить доверие народа к власти. Напомним, ХХ партийный съезд "Единой России" прошел 19 июня в Москве. кризисных ситуациях, которых было немало в истории России, необходимо обновление состава. Практика показала, что это приводит к качественным изменениям, а также усиливает доверие народа к власти.

 

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