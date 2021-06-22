Глава дагестанского Хасавюрта прокомментировал итоги XX съезда «Единой России»

Комментируя итоги мероприятия, мэр Хасавюрта Корголи Корголиев отметил, что вполне согласен со словами главы государства Владимира Путина о том, что «Единая Россия» – это, прежде всего, партия социальной направленности.

По словам градоначальника, новая программа партии включает в себя обеспечение качественного и доступного здравоохранения, отвечающего требованиям современности. Кроме того, как сказал Корголиев, она направлена на защиту разных слоев общества, нуждающихся в поддержке государства.