ЗАМАНА - Глава дагестанского Хасавюрта прокомментировал итоги XX съезда «Единой России»

Глава дагестанского Хасавюрта прокомментировал итоги XX съезда «Единой России»

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22 июня, 2021. Вторник 11:19
Глава дагестанского Хасавюрта прокомментировал итоги XX съезда «Единой России»

Комментируя итоги мероприятия, мэр Хасавюрта Корголи Корголиев отметил, что вполне согласен со словами главы государства Владимира Путина о том, что «Единая Россия» – это, прежде всего, партия социальной направленности.

Глава дагестанского Хасавюрта прокомментировал итоги XX съезда «Единой России»
Политика

По словам градоначальника, новая программа партии включает в себя обеспечение качественного и доступного здравоохранения, отвечающего требованиям современности. Кроме того, как сказал Корголиев, она направлена на защиту разных слоев общества, нуждающихся в поддержке государства.

 

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