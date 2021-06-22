ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов почтил память павших в боях за Родину

Абдулпатах Амирханов почтил память павших в боях за Родину

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22 июня, 2021. Вторник 10:54
Абдулпатах Амирханов почтил память павших в боях за Родину

Цветы и свечи к памятнику «Воину-освободителю» у вечного огня в парке им. Ленинского комсомола в городе Махачкале делегация регионального правительства выложила совместно с главой кабинета министров Абдулпатахом Амирхановым.

Абдулпатах Амирханов почтил память павших в боях за Родину
Политика

Выразив почтение павшим солдатам, Председатель Правительства Дагестана возложил также цветы к «Аллее героев», где участники акции также выложили свечами слово «Помним».

 

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