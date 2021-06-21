Владимир Путин: «Выборы должны пройти честно»

Автор Диляра

Президент страны Владимир Путин на встрече с депутатами нижней палаты парламента VII созыва подчеркнул, что предстоящие выборы должны пройти честно и открыто.

По его словам, общая задача парламентских выборов, чтобы они были честными и открытыми. Все должно проходить по строгости закона, дискуссия должна быть без взаимных обвинений.