ЗАМАНА - Владимир Путин: «Выборы должны пройти честно»

Владимир Путин: «Выборы должны пройти честно»

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21 июня, 2021. Понедельник 18:53
Владимир Путин: «Выборы должны пройти честно»

Президент страны Владимир Путин на встрече с депутатами нижней палаты парламента VII созыва подчеркнул, что предстоящие выборы должны пройти честно и открыто.

Владимир Путин: «Выборы должны пройти честно»
Политика
По его словам, общая задача парламентских выборов, чтобы они были честными и открытыми. Все должно проходить по строгости закона, дискуссия должна быть без взаимных обвинений.

 

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