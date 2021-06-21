ЗАМАНА - Юсуп Умавов: « Защита и забота россиян в приоритете у партии ЕР»

Юсуп Умавов: « Защита и забота россиян в приоритете у партии ЕР»

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21 июня, 2021. Понедельник 18:39
Юсуп Умавов: « Защита и забота россиян в приоритете у партии ЕР»
За 20 лет существования партии «Единая Россия» показала, что может и готова постоянно развиваться и обновляться. Об этом говорит заведующий кафедрой факультета управления ДГУ, делегат Съезда Юсуп Умавов, комментируя прошедший съезд партии.
Юсуп Умавов: « Защита и забота россиян в приоритете у партии ЕР»
Политика
Умавов отметил, что глава государства Владимир Путин подчеркнул то, что в предвыборном голосовании участвовало более 12 млн человек. Это говорит о том, что партия является одной из самых конкурентных. «В основу работы партии ложатся задачи по защите и заботе жизни россиян. И все тезисы, которые были озвучены Владимиром Путиным Федеральному собранию», - отмечает Умавов.

 

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