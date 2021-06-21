Юсуп Умавов: « Защита и забота россиян в приоритете у партии ЕР»

Автор Диляра

За 20 лет существования партии «Единая Россия» показала, что может и готова постоянно развиваться и обновляться. Об этом говорит заведующий кафедрой факультета управления ДГУ, делегат Съезда Юсуп Умавов, комментируя прошедший съезд партии.

Умавов отметил, что глава государства Владимир Путин подчеркнул то, что в предвыборном голосовании участвовало более 12 млн человек. Это говорит о том, что партия является одной из самых конкурентных. «В основу работы партии ложатся задачи по защите и заботе жизни россиян. И все тезисы, которые были озвучены Владимиром Путиным Федеральному собранию», - отмечает Умавов.