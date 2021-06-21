Забота о людях главная инициатива ЕР – Елена Павлюченко

Одним из них стала кандидат регионального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ 8 созыва Елена Павлюченко. Подводя итоги съезда ей было отмечено, что в предвыборной Программе «Единой России» будут все инициативы, которые были ранее озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в ходе Послания ФС. В основу инициатив ляжет забота и защита граждан РФ.