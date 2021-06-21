Подводя итоги съезда Ханалиев подчеркнул, что основным направлением дальнейшей работы Правительства, регионов и партии является улучшение качества жизни людей. Об этом и говорил президент страны Владимир Путин на съезде. Также он отметил, что еще одним основным звеном является реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. «На эти цели уже выделено 550 млрд рублей», - сказал Ханалиев.
Основные приоритеты озвучены на ХХ съезде ЕР- Висампаша Ханалиев
- Автор Диляра
- 21 июня, 2021. Понедельник 17:19
Основным тезисом ХХ Съезда политической партии «Единая Россия» улучшение качества жизни людей, считает председатель Комитета Народного Собрания РД по здравоохранению и социальной политике Висампаша Ханалиев.
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