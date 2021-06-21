ЗАМАНА - Основные приоритеты озвучены на ХХ съезде ЕР- Висампаша Ханалиев

Основные приоритеты озвучены на ХХ съезде ЕР- Висампаша Ханалиев

Автор
21 июня, 2021. Понедельник 17:19

Основным тезисом ХХ Съезда политической партии «Единая Россия» улучшение качества жизни людей, считает председатель Комитета Народного Собрания РД по здравоохранению и социальной политике Висампаша Ханалиев.

Основные приоритеты озвучены на ХХ съезде ЕР- Висампаша Ханалиев
Политика

Подводя итоги съезда Ханалиев подчеркнул, что основным направлением дальнейшей работы Правительства, регионов и партии является улучшение качества жизни людей. Об этом и говорил президент страны Владимир Путин на съезде. Также он отметил, что еще одним основным звеном является реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. «На эти цели уже выделено 550 млрд рублей», - сказал Ханалиев.

 

Прочитано 15 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top