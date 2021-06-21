ЗАМАНА - Об инвестициях рассказали участникам программы высших управленческих кадров

Об инвестициях рассказали участникам программы высших управленческих кадров

Автор
21 июня, 2021. Понедельник 16:03
Об инвестициях рассказали участникам программы высших управленческих кадров

Участники первого образовательного модуля в России программы подготовки высших управленческих кадров в формате Doctor of Public Administration (DPA) встретились с Первым заместителем Председателя Правительства республики Нюсретом Омаровым.

Об инвестициях рассказали участникам программы высших управленческих кадров
Политика
Он рассказал им об инвестиционных программах в республики, инвестроектах, также было подчеркнуто, что главным сектором экономики в Дагестане является обрабатывающие производство, сельское хозяйство, транспорт и торговля. Напомним, что образовательный модуль проходил с 18 по 20 июня в республике. Его организаторами выступали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РД и при поддержке врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

 

Прочитано 16 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top