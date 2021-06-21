Об инвестициях рассказали участникам программы высших управленческих кадров

Автор Диляра

Участники первого образовательного модуля в России программы подготовки высших управленческих кадров в формате Doctor of Public Administration (DPA) встретились с Первым заместителем Председателя Правительства республики Нюсретом Омаровым.

Он рассказал им об инвестиционных программах в республики, инвестроектах, также было подчеркнуто, что главным сектором экономики в Дагестане является обрабатывающие производство, сельское хозяйство, транспорт и торговля. Напомним, что образовательный модуль проходил с 18 по 20 июня в республике. Его организаторами выступали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РД и при поддержке врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.