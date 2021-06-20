ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил медиков Дагестана с профессиональным праздником

Сергей Меликов поздравил медиков Дагестана с профессиональным праздником

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20 июня, 2021. Воскресенье 14:39
Сергей Меликов поздравил медиков Дагестана с профессиональным праздником

В своем поздравлении Главы субъекта подчеркнул, что этот праздник в Дагестане объединяет тысячи людей.

Врио Главы региона подчеркнул, что на медицинских работниках сегодня лежит огромная ответственность.

Подробнее  – здесь.

Сергей Меликов поздравил медиков Дагестана с профессиональным праздником
Политика

 

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