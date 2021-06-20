Альбина Арухова возглавила Дагестанский научно-исследовательский институт
- Автор Шахри
- 20 июня, 2021. Воскресенье 13:50
Новым директором Дагестанского научно-исследовательского института педагогики им. А. Тахо-Годи стала Альбина Арухова.
Арухова – кандидат философских наук, экс-замминистра образования, почетный работник общего образования РФ.
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