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Сергей Меликов участвует в XX съезде «Единой России»
- Автор Арслан
- 19 июня, 2021. Суббота 11:59
В рамках мероприятия, участие в котором принимает врио Главы Дагестана Сергей Меликов, который, напомним, с недавних пор занимает пост секретаря регионального отделения партии, планируется утверждение проекта предвыборной программы, а также обозначение приоритетные задач «Единой России» на ближайший период.
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