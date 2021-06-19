ЗАМАНА - Сергей Меликов участвует в XX съезде «Единой России»

Сергей Меликов участвует в XX съезде «Единой России»

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19 июня, 2021. Суббота 11:59
Сергей Меликов участвует в XX съезде «Единой России»

В рамках мероприятия, участие в котором принимает врио Главы Дагестана Сергей Меликов, который, напомним, с недавних пор занимает пост секретаря регионального отделения партии, планируется утверждение проекта предвыборной программы, а также обозначение приоритетные задач «Единой России» на ближайший период.

Сергей Меликов участвует в XX съезде «Единой России»
Политика

Подробнее об этом – по ссылке.

 

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