ЗАМАНА - Реализацию проекта «Здравоохранение» обсудили в Правительстве Дагестана

Реализацию проекта «Здравоохранение» обсудили в Правительстве Дагестана

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18 июня, 2021. Пятница 11:19
Реализацию проекта «Здравоохранение» обсудили в Правительстве Дагестана

О том, что контроль за реализацией нацпроекта «Здравоохранение» будет усилен, стало известно в ходе совещания, прошедшего под руководством регионального премьер-министра Абдулпатаха Амирханова.

Реализацию проекта «Здравоохранение» обсудили в Правительстве Дагестана
Политика

В целом о ситуации рассказала министр здравоохранения республики Татьяна Беляева. По ее словам, общий объем финансирования проекта на 2021 год составляет 2,8 млрд рублей.

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