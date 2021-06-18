В целом о ситуации рассказала министр здравоохранения республики Татьяна Беляева. По ее словам, общий объем финансирования проекта на 2021 год составляет 2,8 млрд рублей.
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О том, что контроль за реализацией нацпроекта «Здравоохранение» будет усилен, стало известно в ходе совещания, прошедшего под руководством регионального премьер-министра Абдулпатаха Амирханова.
В целом о ситуации рассказала министр здравоохранения республики Татьяна Беляева. По ее словам, общий объем финансирования проекта на 2021 год составляет 2,8 млрд рублей.
Подробнее – по ссылке.
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