Султан Хамзаев – фронтмен федеральной партии

Как сообщает издание Мирмол, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев стал единственным с Кавказа кто вошел список в тех, кто ранее не имел статус депутата, однако был проявлен в разных проектах.