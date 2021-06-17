Отмечено, что членов списка партийных фронтменов «Единой России», подготовленного партией совместно с администрацией президента к избирательной кампании в Госдуму РФ, эксперты характеризуют, как общественников с подтвержденной социальной историей.
Султан Хамзаев – фронтмен федеральной партии
- Автор Арслан
- 17 июня, 2021. Четверг 15:56
Как сообщает издание Мирмол, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев стал единственным с Кавказа кто вошел список в тех, кто ранее не имел статус депутата, однако был проявлен в разных проектах.