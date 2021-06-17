Дагестан принял участие в итоговой коллегии минсельхоза России

В мероприятии, в рамках которого были рассмотрены итоги работы ведомства в 2020 году, приняли участие заместиетль главы регионального кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В ходе заседания было отмечено, что бизнес, который готов работать в агропромышленном комплексе, будут поддерживать в Правительстве РФ.

Подробнее об итогах, а также о том, какие обозначены стратегические задачи на 2021 год – читайте тут.