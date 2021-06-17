В ходе заседания было отмечено, что бизнес, который готов работать в агропромышленном комплексе, будут поддерживать в Правительстве РФ.
Подробнее об итогах, а также о том, какие обозначены стратегические задачи на 2021 год – читайте тут.
В мероприятии, в рамках которого были рассмотрены итоги работы ведомства в 2020 году, приняли участие заместиетль главы регионального кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов.
В ходе заседания было отмечено, что бизнес, который готов работать в агропромышленном комплексе, будут поддерживать в Правительстве РФ.
Подробнее об итогах, а также о том, какие обозначены стратегические задачи на 2021 год – читайте тут.
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