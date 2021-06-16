Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с новым ростом заболевших COVID-19

Автор Диляра

Сегодня, 16 июня, врио Главы Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям с призывом сделать вакцину от новой коронавирусной инфекции, в связи с новым ростом заболеваемости.

В видеообращении Сергей Меликов напомнил о событиях, которые потрясли регион в прошлом году и подчеркнул необходимость объединиться и принять важные решения, направленные на борьбу с распространением вируса. В частности, глава региона отмечает рост госпитализаций пациентов с ковидом в регионе в последние недели. Несмотря на принятие большого количества мер, вирус продолжает распространение и в корне изменить ситуацию и приблизить жизнь население к привычному ритму возможно с помощью вакцинации. В обращении Сергей Меликов уделил особый акцент информационному сопровождению кампании по вакцинации и призвал доверять проверенной информации, принимая важное для будущего нашей страны, решения.