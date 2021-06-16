Михаилом Мишустиным было принято решение, что в ближайшее время такие сроки будут определены.
Подробнее – по ссылке.
Комментируя итоги совещания, прошедшего в Пятигорске под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, врио Главы Дагестана в первую очередь, что глобальные проблемы, озвученные в рамках мероприятия, требуют сегодня приоритетного решения, а все предложения - реализации в определённые сроки.
Михаилом Мишустиным было принято решение, что в ближайшее время такие сроки будут определены.
Подробнее – по ссылке.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..