ЗАМАНА - Сергей Меликов прокомментировал итоги совещания по вопросам социально-экономического развития СФКО

Сергей Меликов прокомментировал итоги совещания по вопросам социально-экономического развития СФКО

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16 июня, 2021. Среда 10:16
Сергей Меликов прокомментировал итоги совещания по вопросам социально-экономического развития СФКО

Комментируя итоги совещания, прошедшего в Пятигорске под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, врио Главы Дагестана в первую очередь, что глобальные проблемы, озвученные в рамках мероприятия, требуют сегодня приоритетного решения, а все предложения - реализации в определённые сроки.

Сергей Меликов прокомментировал итоги совещания по вопросам социально-экономического развития СФКО
Политика

Михаилом Мишустиным было принято решение, что в ближайшее время такие сроки будут определены.

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