Сергей Меликов прокомментировал итоги совещания по вопросам социально-экономического развития СФКО

Комментируя итоги совещания, прошедшего в Пятигорске под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, врио Главы Дагестана в первую очередь, что глобальные проблемы, озвученные в рамках мероприятия, требуют сегодня приоритетного решения, а все предложения - реализации в определённые сроки.