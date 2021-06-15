Владимир Путин поздравил Магомедали Магомедова с днем рождения
- Автор Диляра
- 15 июня, 2021. Вторник 18:27
15 июня свой день рождения отмечает Почетный Председатель Государственного Совета Республики Дагестан, Герой Труда Российской Федерации Магомедали Магомедов.
Владимир Путин подчеркнул его высокий и неоспоримый авторитет, как в России так и в Дагестане.
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