ЗАМАНА - Владимир Путин поздравил Магомедали Магомедова с днем рождения

Владимир Путин поздравил Магомедали Магомедова с днем рождения

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15 июня, 2021. Вторник 18:27
Владимир Путин поздравил Магомедали Магомедова с днем рождения
 
 
15 июня свой день рождения отмечает Почетный Председатель  Государственного Совета Республики Дагестан, Герой Труда Российской Федерации Магомедали Магомедов
Владимир Путин поздравил Магомедали Магомедова с днем рождения
Политика
 
 Владимир Путин подчеркнул его высокий и неоспоримый авторитет, как в России так и в Дагестане.

 

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