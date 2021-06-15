ЗАМАНА - Депутат Госдумы Магомед Гаджиев встретился с представителями Дагестанского общества слепых

Депутат Госдумы Магомед Гаджиев встретился с представителями Дагестанского общества слепых

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15 июня, 2021. Вторник 15:43
Депутат Госдумы Магомед Гаджиев встретился с представителями Дагестанского общества слепых

14 июня 2021 года депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Магомед Гаджиев провёл встречу с членами Дагестанского регионального отделения Всероссийского общества слепых, в том числе с активом работников предприятия  ООО «Махачкалинское по «Электробытприбор» ВОС,  членами сборных Дагестана по мини-футболу среди слепых и по дзюдо среди слабовидящих.

Депутат Госдумы Магомед Гаджиев встретился с представителями Дагестанского общества слепых
Политика

В своём выступлении Магомед Гаджиев отметил: «Сейчас в предвыборный период  в каждом регионе и муниципалитете партия Единая Россия отчитывается о том, что сделано на местном уровне, и нам есть, что сказать людям по итогам исполнения своей Предвыборной программы. Партия сказала – партия сделала».

Депутат рассказал о мерах поддержки, которую он оказывал людям с ОВЗ на протяжении всего 7 созыва и заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

В ответном слове руководитель ДРО ВОС Халатип Назиргаджиев искренне поблагодарил депутата за приобретении слуховых аппаратов для слепо-глухих и  отметил, что Магомед Гаджиев за очень долгие годы - первый депутат, который посетил общество слепых и уделяет много внимание лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также озвучил проблему нехватки центра досуга и спортивного зала для лиц с ОВЗ.
Руководитель ДРОФСС Борис Салихов в своём выступлении поблагодарил депутата за активное участие в жизни слабовидящих и незрячих спортсменов, за помощь в организации проведения различных турниров и спартакиад на территории Республики Дагестан и за оказанную поддержку в командировании спортсменов на всероссийские и международные соревнования.
К Гаджиеву М. обратилась инвалид 1 группы по зрению Разият Рамазанова, проживающая по адресу: ул. Лаптиева, д. 51. Она сказала, что большинство жителей её дома являются инвалидами по зрению, и попросила депутата оказать содействие в благоустройстве прилегающей к дому территории.
Он заверил, что помощь в благоустройстве территории дома будет оказана и решение вопросов по организации создания Центра досуга и строительства спортивного зала для лиц с ОВЗ взяты им под личный контроль.

 

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