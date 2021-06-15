ЗАМАНА - Магомедов Байрамбек: «Высокие результаты в сфере АПК Дагестана – пример материализации данной цели»

Магомедов Байрамбек: «Высокие результаты в сфере АПК Дагестана – пример материализации данной цели»

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15 июня, 2021. Вторник 13:22
Магомедов Байрамбек: «Высокие результаты в сфере АПК Дагестана – пример материализации данной цели»

Комментируя речь врио Главы Дагестана Сергея Меликова о развитии АПК республики, редактор издания «Рутульские новости» Байрамбек Мамегодов отметил, что полностью согласен с тем, что для устойчивого развития АПК необходимо определение приоритетных направлений внутреннего его развития.

Магомедов Байрамбек: «Высокие результаты в сфере АПК Дагестана – пример материализации данной цели»
Политика

Напомним, что, отвечая на вопрос журналиста «Интерфакс» о состоянии и перспективах развития агропромышленного комплекса региона Сергей Меликов сообщил, что Дагестан - аграрная республика, и агропромышленный комплекс всегда являлся социально значимым сектором экономики.

 

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