Напомним, что, отвечая на вопрос журналиста «Интерфакс» о состоянии и перспективах развития агропромышленного комплекса региона Сергей Меликов сообщил, что Дагестан - аграрная республика, и агропромышленный комплекс всегда являлся социально значимым сектором экономики.
Магомедов Байрамбек: «Высокие результаты в сфере АПК Дагестана – пример материализации данной цели»
- Автор Арслан
- 15 июня, 2021. Вторник 13:22
Комментируя речь врио Главы Дагестана Сергея Меликова о развитии АПК республики, редактор издания «Рутульские новости» Байрамбек Мамегодов отметил, что полностью согласен с тем, что для устойчивого развития АПК необходимо определение приоритетных направлений внутреннего его развития.