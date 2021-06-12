Казиев осмотрел территории лагерей, пообщался с работниками и поздравил детей с праздником.
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Сегодня зампредседателя Правительства Дагестана Мурад Казиев и первый замминистра образования и науки РД Магомед Абидов проверили организацию летнего отдыха детей и условия их проживания.
Казиев осмотрел территории лагерей, пообщался с работниками и поздравил детей с праздником.
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