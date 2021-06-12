ЗАМАНА - Зампредседателя Правительства Мурад Казиев провел готовность детских лагерей к сезону

Зампредседателя Правительства Мурад Казиев провел готовность детских лагерей к сезону

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12 июня, 2021. Суббота 22:06
Зампредседателя Правительства Мурад Казиев провел готовность детских лагерей к сезону

Сегодня зампредседателя Правительства Дагестана Мурад Казиев и первый замминистра образования и науки РД Магомед Абидов  проверили организацию летнего отдыха детей и условия их проживания.

Зампредседателя Правительства Мурад Казиев провел готовность детских лагерей к сезону
Политика

Казиев осмотрел территории лагерей, пообщался с работниками и поздравил детей с праздником.

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