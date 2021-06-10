«Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия», - заявил глава партии в рамках мероприятия, прошедшего накануне в Москве.
О том, как предвыборная программа была актуальной все пять лет – читайте здесь.
О том, что партия для страны и людей решала важнейшие задачи в сложных условиях, в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России» сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия», - заявил глава партии в рамках мероприятия, прошедшего накануне в Москве.
О том, как предвыборная программа была актуальной все пять лет – читайте здесь.
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