ЗАМАНА - Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность

Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность

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10 июня, 2021. Четверг 21:09
Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность

О том, что партия для страны и людей решала важнейшие задачи в сложных условиях, в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России» сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность
Политика

«Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия», - заявил глава партии в рамках мероприятия, прошедшего накануне в Москве.

О том, как предвыборная программа была актуальной все пять лет – читайте здесь.

 

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