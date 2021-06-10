ЗАМАНА - АО «Россельхозбанк» начнет тесное сотрудничество с Дагестаном

АО «Россельхозбанк» начнет тесное сотрудничество с Дагестаном

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10 июня, 2021. Четверг 18:05
АО «Россельхозбанк» начнет тесное сотрудничество с Дагестаном

10 июня прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Дагестан и Дагестанским региональным филиалом акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк». Об этом сообщается на сайте Правительства региона.

АО «Россельхозбанк» начнет тесное сотрудничество с Дагестаном
Политика

Заверили документ подписями врио Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров и директор Дагестанского регионального филиала акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» Елена Гончаренко. Как было отмечено, основополагающей целью взаимодействия является долгосрочного и эффективного сотрудничества при решении приоритетных задач социально-экономического развития Республики Дагестан, укрепления ее экономического и промышленного потенциала.

 

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