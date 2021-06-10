Заверили документ подписями врио Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров и директор Дагестанского регионального филиала акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» Елена Гончаренко. Как было отмечено, основополагающей целью взаимодействия является долгосрочного и эффективного сотрудничества при решении приоритетных задач социально-экономического развития Республики Дагестан, укрепления ее экономического и промышленного потенциала.
АО «Россельхозбанк» начнет тесное сотрудничество с Дагестаном
- Автор Диляра
- 10 июня, 2021. Четверг 18:05
10 июня прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Дагестан и Дагестанским региональным филиалом акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк». Об этом сообщается на сайте Правительства региона.
Последнее от Диляра
- Дагестанец Садулла Абакаров награжден премией Российской Федерации в области науки и технологий 2020 года
- Правительство РД и Банк «ДОМ.РФ» помогут застройщикам республики
- Кайтагский район поддержал международную акцию «Читаем Пушкина вместе»
- Дагестанцы могут обратиться в ЦУР для решения проблемы
- В Дагестане пройдет форум «Внедрение 2.021»