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Сергей Меликов запустил механизмы решения проблем
- Автор Арслан
- 10 июня, 2021. Четверг 13:42
Об этом пишет издание «Интерфакс». У себя на сайте источник опубликовал интервью с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым, где говорится о том, что, находясь на посту руководителя региона, запустил механизмы решения проблем, которые годами оставались без внимания.
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