ЗАМАНА - Сергей Меликов запустил механизмы решения проблем

Сергей Меликов запустил механизмы решения проблем

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10 июня, 2021. Четверг 13:42

Об этом пишет издание «Интерфакс». У себя на сайте источник опубликовал интервью с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым, где говорится о том, что, находясь на посту руководителя региона, запустил механизмы решения проблем, которые годами оставались без внимания.

Сергей Меликов запустил механизмы решения проблем
Политика

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