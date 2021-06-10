Сергей Меликов запустил механизмы решения проблем

Об этом пишет издание «Интерфакс». У себя на сайте источник опубликовал интервью с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым, где говорится о том, что, находясь на посту руководителя региона, запустил механизмы решения проблем, которые годами оставались без внимания.